Лукашенко уволил начальника Генштаба ВС Белоруссии Гулевича
Прежде глава государства раскритиковал военно-промышленный комплекс страны за слабую работу.
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об отставке начальника Генштаба Вооруженных сил республики Виктора Гулевича. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
«Генерал-майор Виктор Гулевич освобожден от должности начальника генерального штаба вооруженных сил — первого заместителя министра обороны. Соответствующий Указ 192 подписал президент», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Гулевич уволен в запас по возрасту с правом ношения военной формы и знаков отличия.
В апреле Лукашенко раскритиковал военно-промышленный комплекс страны за слабую работу, отметив, что теперь он будет находиться под пристальным вниманием.
Незадолго до этого президент Белоруссии заявил, что страна готовится к войне, но «воевать не хочет». По словам Лукашенко, республика стремится к созиданию и строительству мирного будущего и никому ничем не угрожает.
Однако в вопросе обеспечения безопасности граждан Минск настроен весьма решительно. Глава Белоруссии подчеркнул, что в стране ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений, поставляются различные виды вооружений и техники, проводятся учения и проверки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии началась внезапная проверка средств-носителей нестратегического ядерного оружия, в готовность к выполнению задач приведены дивизион «Искандер» и эскадрилья Су-25.
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