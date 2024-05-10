Лукашенко уволил начальника Генштаба ВС Белоруссии Гулевича

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 68 0

Прежде глава государства раскритиковал военно-промышленный комплекс страны за слабую работу.

Лукашенко уволил начальника Генштаба ВС Белоруссии Гулевича

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об отставке начальника Генштаба Вооруженных сил республики Виктора Гулевича. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Генерал-майор Виктор Гулевич освобожден от должности начальника генерального штаба вооруженных сил — первого заместителя министра обороны. Соответствующий Указ 192 подписал президент», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гулевич уволен в запас по возрасту с правом ношения военной формы и знаков отличия.

В апреле Лукашенко раскритиковал военно-промышленный комплекс страны за слабую работу, отметив, что теперь он будет находиться под пристальным вниманием.

Незадолго до этого президент Белоруссии заявил, что страна готовится к войне, но «воевать не хочет». По словам Лукашенко, республика стремится к созиданию и строительству мирного будущего и никому ничем не угрожает.

Однако в вопросе обеспечения безопасности граждан Минск настроен весьма решительно. Глава Белоруссии подчеркнул, что в стране ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений, поставляются различные виды вооружений и техники, проводятся учения и проверки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии началась внезапная проверка средств-носителей нестратегического ядерного оружия, в готовность к выполнению задач приведены дивизион «Искандер» и эскадрилья Су-25.

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