Килиан Мбаппе официально анонсировал уход из ПСЖ

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 45 0

Что известно о решении футболиста?

Килиан Мбаппе официально анонсировал уход из ПСЖ

Фото: www.globallookpress.com / Anton Zaitsev

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Нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Килиан Мбаппе сообщил, что уйдет из команды по окончании сезона.

«Я всегда говорил вам, что сделаю заявление, когда придет время. Хочу сообщить, что это был мой последний год в ПСЖ», — сказал спортсмен в видеообращении в соцсети X.

Он уточнил, что не станет продлевать контракт с французским клубом. Последнюю игру за ПСЖ Мбаппе сыграет в субботу, 12 мая, на домашнем стадионе «Парк де Пренс» против «Тулузы» в рамках «Лиги 1».

ПСЖ недавно уступил дортмундской «Боруссии» в обеих матчах полуфинала Лиги чемпионов. Таким образом, Мбаппе не удалось после перехода из «Монако» выиграть в главном европейском клубном турнире с парижанами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мбаппе хочет перейти в мадридский «Реал» летом 2024 года. По информации СМИ, спортсмен наконец планирует выиграть Лигу чемпионов.

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