IT-специалисты из Петербурга стали призерами онлайн-хакатона конкурса «Цифровой прорыв»
Молодые люди разработали мобильное приложение, определяющее лидеров общественного мнения в регионе.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: leadersofdigital.ru; 5-tv.ru
Разработка молодых IT-специалистов из Петербурга направлена на оценку актуальности социальных проблем регионов. Молодые люди вошли в число победителей первого онлайн-хакатона конкурса «Цифровой прорыв». Хакатон — это такой многочасовой марафон по разработке компьютерных программ. Команда разработала мобильное приложение, которое, в частности, помогает определить лидеров общественного мнения в регионе. Проект представлен республикой Алтай.
«Они попросили участников хакатона разработать приложение, которое помогло бы им вовлекать граждан в общение с государственными органами, то есть вместе с администрацией решать какие-то проблемы, решать вопросы и возможно какие-то инициативы предлагать гражданам. То есть они хотели бы платформу, которая позволила бы им эффективно взаимодействовать со своими же гражданами», — рассказал капитан команды «Bonch.dev» Владимир Черномырдин.
Онлайн-хакатон конкурса «Цифровой прорыв» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».
Читайте также
87%
0.38 80.62
0.53
Нашли ошибку?