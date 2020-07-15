IT-специалисты из Петербурга стали призерами онлайн-хакатона конкурса «Цифровой прорыв»

Эфирная новость 18

Молодые люди разработали мобильное приложение, определяющее лидеров общественного мнения в регионе.

Фото, видео: leadersofdigital.ru; 5-tv.ru

Разработка молодых IT-специалистов из Петербурга направлена на оценку актуальности социальных проблем регионов. Молодые люди вошли в число победителей первого онлайн-хакатона конкурса «Цифровой прорыв». Хакатон — это такой многочасовой марафон по разработке компьютерных программ. Команда разработала мобильное приложение, которое, в частности, помогает определить лидеров общественного мнения в регионе. Проект представлен республикой Алтай.

«Они попросили участников хакатона разработать приложение, которое помогло бы им вовлекать граждан в общение с государственными органами, то есть вместе с администрацией решать какие-то проблемы, решать вопросы и возможно какие-то инициативы предлагать гражданам. То есть они хотели бы платформу, которая позволила бы им эффективно взаимодействовать со своими же гражданами», — рассказал капитан команды «Bonch.dev» Владимир Черномырдин.

Онлайн-хакатон конкурса «Цифровой прорыв» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

Читайте также

+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.13
0.38 80.62
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:36
«Отпускала только с папой»: Муцениеце о совместном отдыхе ее детей с Карпович
2:13
В России с 15 июля запустят музыкальный сервис Spotify
1:52
Анастасия Мыскина может лишиться элитной квартиры из-за долгов бывшего мужа
1:31
IT-специалисты из Петербурга стали призерами онлайн-хакатона конкурса «Цифровой прорыв»
1:10
Праздник Берегини: что категорически нельзя делать 15 июля
0:49
Фигуристка Косторная рассказала о планах завершить карьеру

Сейчас читают

Праздник Берегини: что категорически нельзя делать 15 июля
«В прошлой жизни была мужчиной!» — Волочкова не уверена, будет ли у нее свадьба
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок