IT-специалисты из Петербурга стали призерами онлайн-хакатона конкурса «Цифровой прорыв»

Разработка молодых IT-специалистов из Петербурга направлена на оценку актуальности социальных проблем регионов. Молодые люди вошли в число победителей первого онлайн-хакатона конкурса «Цифровой прорыв». Хакатон — это такой многочасовой марафон по разработке компьютерных программ. Команда разработала мобильное приложение, которое, в частности, помогает определить лидеров общественного мнения в регионе. Проект представлен республикой Алтай.

«Они попросили участников хакатона разработать приложение, которое помогло бы им вовлекать граждан в общение с государственными органами, то есть вместе с администрацией решать какие-то проблемы, решать вопросы и возможно какие-то инициативы предлагать гражданам. То есть они хотели бы платформу, которая позволила бы им эффективно взаимодействовать со своими же гражданами», — рассказал капитан команды «Bonch.dev» Владимир Черномырдин.

Онлайн-хакатон конкурса «Цифровой прорыв» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».