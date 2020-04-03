В России стартовал второй конкурс «Цифровой прорыв». Это крупнейшее в стране соревнование специалистов информационных технологий.

Участники представляют проекты, которые позволяют шире использовать интернет пространство для работы, бизнеса и решения социальных задач. При этом давая возможность людям работать удаленно, оставаясь дома, что сейчас крайне важно.

«Здесь действительно можно прийти с идеей и докрутить ее до готового рыночного понимания», — подтвердил участник конкурса «Цифровой прорыв — 2019» Валентин Шумовский.

«Цифровой прорыв» — это один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В нем принимают участие более пяти тысяч человек. Завершится он в сентябре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве стартовал конкурс «Цифровой прорыв — 2020».