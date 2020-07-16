Карельские калитки, оренбургские платки: товары в РФ будут регистрировать как региональные бренды

Джин из Букингемского дворца — хороший пример сильного местного бренда, нашим производителям есть чему поучиться.

Через две недели в России вступит в силу закон, который упростит регистрацию товара по географическому указанию. Краснодарский чай, Башкирский мед, Тульский пряник и так далее.

Сейчас в России подобные бренды регистрируют как «товарные знаки», или же оформляют свидетельства о праве наименования места происхождения товара.

Зачем понадобилось вводить еще и «географическое указание» на примере «карельской калитки» узнал корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев. Подробности в репортаже.