Карельские калитки, оренбургские платки: товары в РФ будут регистрировать как региональные бренды

Эфирная новость 25

В августе на упаковку некоторых товаров начнут наносить специальный знак качества с двуглавым орлом. Маркировка гарантирует: товар обладает уникальным качеством.

Фото, видео: Instagram @zerowaste_karjala; 5-tv.ru

Джин из Букингемского дворца — хороший пример сильного местного бренда, нашим производителям есть чему поучиться.

Через две недели в России вступит в силу закон, который упростит регистрацию товара по географическому указанию. Краснодарский чай, Башкирский мед, Тульский пряник и так далее.

Сейчас в России подобные бренды регистрируют как «товарные знаки», или же оформляют свидетельства о праве наименования места происхождения товара.

Зачем понадобилось вводить еще и «географическое указание» на примере «карельской калитки» узнал корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев. Подробности в репортаже.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
70.80
-0.33 80.84
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака
2:46
«Такие конфликты обостряют классовую неприязнь»: Гордон о скандале Дакоты и Рудковской
2:29
Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса
2:08
Седина в бороду: Трамп перестал красить волосы?
1:46
Карельские калитки, оренбургские платки: товары в РФ будут регистрировать как региональные бренды
1:24
Стали известны детали гибели пациентки в московской клинике пластической хирургии

Сейчас читают

Маков день: как 16 июля защититься от злых сил?
Во МХАТе началась массовая травля артистов после того, как они подали в суд на театр
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок