Танковые экипажи вступили в схватку с неприятелем под прикрытием артиллерии
Масштабные учения с участием свыше 800 военных и 200 единиц техники прошли в Нижегородской области.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru
Танкисты общевойсковой армии Западного военного округа уничтожили условного противника во встречном бою в Нижегородской области.
Масштабные маневры прошли на полигоне Мулино. Экипажи вступили в схватку с силами неприятеля под прикрытием артиллерии и реактивных систем залпового огня.
Всего в маневрах приняли участие свыше 800 военных мотострелковых, артиллерийских, танковых и инженерных подразделений. А также более 200 единиц техники, в том числе — танки Т-72 и БТР.
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