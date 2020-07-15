Форма по ГОСТу: В России появится национальный стандарт одежды для учащихся

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В Минпромторге уточнили, что стандарт будет добровольным, но при госзакупках школы смогут требовать у производителей соблюдения всех его норм.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Smirnov, 5-tv.ru

В России появится единый национальный стандарт для школьной формы. Как рассказали «Известиям» в Минпромторге, новые требования уже в ноябре этого года начнут предъявлять к пиджакам, жакетам, сарафанам, брюкам и другим элементам одежды учеников.

Главный показатель стандарта — состав ткани. Она должна быть мягкой, дышащей и износостойкой. Чтобы школьники могли комфортно носить вещи целый день. В ведомстве уточнили, что стандарт будет добровольным, но при госзакупках школы смогут требовать у производителей соблюдения всех его норм.

Авторы инициативы подчеркнули, что сегодня законодательством даже не предусмотрено такое понятие, как школьная форма. Поэтому производители очень часто использую самую дешевую ткань, которая может быть опасна для здоровья учеников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о школьнице, которая создала «коронавирусное» платье для выпускного. Девушка принимает участие в конкурсе стипендий на дальнейшую учебу, объявленном производителем клейкой ленты, но стала звездой интернета еще до выхода в финал.

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