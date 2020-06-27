Школьница из американского города Спарта в штате Иллинойс стала звездой интернета благодаря неординарной фантазии. 18-летняя Пейтон Манкер решила принять участие в конкурсе нарядов для выпускного вечера, который проводит производитель упаковочных материалов. Главное условие конкурса — использовать для проекта клейкую ленту от компании, а призом должна стать стипендия на обучение в университете.

Пейтон потратила на создание своего платья почти 400 часов и 41 рулон клейкой ленты, которую старательно наклеивала на вырезанную из старой простыни основу. А идею дизайна ей подсказала реальность.

«Пандемия коронавируса вдохновила меня на создание платья. Как только он попал в США, заставил моих сверстников покинуть школы и отменил выпускные балы. Я решила представить, как коронавирус повлиял не только на нас, но и на мир с помощью художественных работ, которые создала сама», — пояснила школьница.

Instagram @pey_mank

Все платье покрыто рисунками, изображающими представителей различных профессий, которые находятся на переднем крае борьбы с инфекцией, людей в масках — уже заразившихся и здоровых, но испытывающих ужас перед угрозой. Наряд Пейтон дополнила аксессуарами в форме коронавируса — маленькой сумочкой, серьгами и ожерельем. Ну и конечно защитной маской в стиле платья.

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