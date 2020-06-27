Американская школьница создала «коронавирусное» платье для выпускного — фото
Девушка принимает участие в конкурсе стипендий на дальнейшую учебу, объявленном производителем клейкой ленты, но стала звездой интернета еще до выхода в финал.
Фото: Instagram @pey_mank; Facebook / Peyton Manker Covid19 2020 Prom Dress
Школьница из американского города Спарта в штате Иллинойс стала звездой интернета благодаря неординарной фантазии. 18-летняя Пейтон Манкер решила принять участие в конкурсе нарядов для выпускного вечера, который проводит производитель упаковочных материалов. Главное условие конкурса — использовать для проекта клейкую ленту от компании, а призом должна стать стипендия на обучение в университете.
Пейтон потратила на создание своего платья почти 400 часов и 41 рулон клейкой ленты, которую старательно наклеивала на вырезанную из старой простыни основу. А идею дизайна ей подсказала реальность.
«Пандемия коронавируса вдохновила меня на создание платья. Как только он попал в США, заставил моих сверстников покинуть школы и отменил выпускные балы. Я решила представить, как коронавирус повлиял не только на нас, но и на мир с помощью художественных работ, которые создала сама», — пояснила школьница.
Все платье покрыто рисунками, изображающими представителей различных профессий, которые находятся на переднем крае борьбы с инфекцией, людей в масках — уже заразившихся и здоровых, но испытывающих ужас перед угрозой. Наряд Пейтон дополнила аксессуарами в форме коронавируса — маленькой сумочкой, серьгами и ожерельем. Ну и конечно защитной маской в стиле платья.
Ранее, как писал 5-tv.ru, российские звезды накануне грандиозного праздника «Алые паруса» припомнили и рассказали, как выглядели на своем выпускном вечере.
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