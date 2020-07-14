«Силиконовые нравятся»: Ивлеева объяснила, почему у нее уменьшилась грудь
Известная российская телеведущая и блогерша всегда славилась красивой фигурой и пышной грудью.
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Фото, видео: Instagram @nastyaivleeva
Настя Ивлеева привыкла вести с подписчиками в Instagram открытый диалог. Недавно ведущая показала фрагменты откровенной фотосессии, где она позирует в коротком топе. Поклонники отпустили пару замечаний насчет размера ее груди — им показалось, что раньше бюст был у девушки больше. Ивлеева не заставила себя долго ждать и дала объяснение метаморфозам своего тела.
«Открою секрет — когда ты жирная — сиськи тоже жирные. Когда ты стройная, то и сиськи стройные. Мне лично жирные сиськи не нравятся», — написала ведущая.
Также она призналась, что предпочитает искусственный бюст большого размера натуральному. Пока девушка об операции не задумывается, но не исключает такой вариант в будущем.
«Силиконовые нравятся, а жирные нет! Я пока силиконовые не хочу. Хожу со стройными с момента, как мы с вами познакомились, я была толще на десять килограммов. Вроде все логично. Вопрос закрыт, спокойной ночи, мои любители пообсуждать чужие сиськи-письки», — заключила Ивлеева.
Недавно ведущая отметила годовщину свадьбы со своим мужем рэпером Элджеем. В честь этой значимой для нее даты она устроила пальбу из автомата. Как писал ранее 5-tv.ru, не все поклонники одобрили жест ведущей. Ивлеева в ответ покрыла матом тех, кто подверг критике ее поступок.
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