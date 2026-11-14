«Напишу только в 90 лет»: Мария Погребняк отложила выход мемуаров

Погребняк отложила мемуары до 90 лет

Блогер и многодетная мать Мария Погребняк 14 ноября рассказала, что решила отложить выход мемуаров. По ее словам, подготовку она начала еще шесть лет назад, но тогда книге так и не суждено было появиться. Погребняк — бывшая жена футболиста Павла Погребняка, сейчас она замужем за Игорем Головинским и воспитывает четверых сыновей.

«Шесть лет назад я уже начала собирать материал — это был мой порыв и большое желание. Но, как оказалось, этой книге тогда не суждено было появиться. Есть такая мудрость: хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах», — призналась она в личном блоге.

От идеи Погребняк не отказалась, но перенесла ее на несколько десятилетий вперед.

«О своей жизни и своей истории я напишу только в 90 лет. А пока пусть жизнь сама строит планы на меня. Я с большим интересом буду наблюдать, куда она меня еще занесет», — добавила блогер.

Мария также поинтересовалась у подписчиков, о чем, по их мнению, должна была быть эта книга и почему, как они считают, она не вышла.

Погребняк воспитывает четверых сыновей. Троих она родила в браке с футболистом Павлом Погребняком, младший появился на свет от ее нынешнего избранника Игоря Головинского. Ранее блогер рассказывала, как ей удается сохранять доверительные отношения с детьми.

О чем еще говорит Погребняк

Блогер не раз делилась подробностями семейной жизни. Летом она рассказывала, как ее сыновья переживали из-за экзаменов. По словам Погребняк, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ стала серьезным испытанием для всей семьи.

«Сейчас они сдали последний экзамен, и они просто выдохнули. Они говорят: "Мам, это очень морально тяжело". Тяжело, особенно когда ты знаешь, что проходные баллы выросли. Куда поступать? Какой университет? Как найти себя?» — делилась она.

Один из сыновей признавался, что знал материал, но из-за волнения не смог сосредоточиться.

«И из-за стресса они действительно теряются. То есть, когда он писал экзамены, он говорит: "Мам, я не мог справиться с волнением, я знал все, но вот это вот волнение, что потом я не смогу его пересдать или я могу только пересдать на следующий год, и в этом году не поступлю в вуз", взяло верх», — рассказывала Погребняк.

Она советовала родителям начинать подготовку к ЕГЭ уже с десятого класса.

Кроме того, Погребняк говорила о моде. По ее словам, одежда для нее — способ выразить внутреннее состояние.

«Что такое для меня мода? Это то, что я сейчас испытываю: мой характер, мое настроение, мой темперамент. Если я сегодня хочу быть кокеткой — значит, я покажу это своим нарядом», — отметила она.

Блогер подчеркивала, что не наденет вещь, которая не передает ее настроение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.