Видео: Взрыв прогремел в здании на юге Петербурга
ЧП произошло в доме на Краснопутиловской, 108.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today
Взрыв прогремел в здании на юге Петербурга. ЧП произошло в доме на Краснопутиловской, 108. Огонь вырывается из окон первого этажа многоэтажного строения. О пострадавших информация не поступала. Что стало причиной ЧП выясняется.
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