Видео: пострадавшая от взрыва в Петербурге в состоянии шока ходила вдоль дома

Очевидцы запечатлели шокирующие кадры в первые минуты после предположительно хлопка газа на юге Петербурга. На кадрах видно, как, возможно, пострадавшая женщина в опаленной футболке в состоянии шока ходит вдоль дымящих окон.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в результате ЧП госпитализирована в тяжелом состоянии владелица квартиры. У нее ожоги 70% тела.