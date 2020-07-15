Видео: пострадавшая от взрыва в Петербурге в состоянии шока ходила вдоль дома

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Светлана Шевченко
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ЧП произошло на первом этаже дома на Краснопутиловской улице.

Фото, видео: vk.com/spb_today

Очевидцы запечатлели шокирующие кадры в первые минуты после предположительно хлопка газа на юге Петербурга. На кадрах видно, как, возможно, пострадавшая женщина в опаленной футболке в состоянии шока ходит вдоль дымящих окон.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в результате ЧП госпитализирована в тяжелом состоянии владелица квартиры. У нее ожоги 70% тела.

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