Видео: пострадавшая от взрыва в Петербурге в состоянии шока ходила вдоль дома
ЧП произошло на первом этаже дома на Краснопутиловской улице.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
15 июля чествуется Берегиня: что можно и нельзя делать в этот день?
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
Фото, видео: vk.com/spb_today
Очевидцы запечатлели шокирующие кадры в первые минуты после предположительно хлопка газа на юге Петербурга. На кадрах видно, как, возможно, пострадавшая женщина в опаленной футболке в состоянии шока ходит вдоль дымящих окон.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, в результате ЧП госпитализирована в тяжелом состоянии владелица квартиры. У нее ожоги 70% тела.
Читайте также
82%
0.38 80.62
0.53
Нашли ошибку?