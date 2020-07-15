СКР начал проверку по факту взрыва в жилом доме на юге Петербурга

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Уже точно известно, что хлопок произошел в квартире на первом этаже, а не в кулинарной школе, как это сообщалось в первые минуты после ЧП.

Фото, видео: 5-tv.ru

Следственные комитет РФ по Санкт-Петербургу проводит проверку по факту взрыва и последующего пожара в жилом доме на юге Петербурга.

Уже точно установлено, что хлопок произошел в квартире на первом этаже по Краснопутиловской улице. Предварительно, взрывной волной задело одно из помещений Кулинарной школы, которая находится в соседнем плотно прилегающем здании уже по Московскому проспекту.

К слову, факт того, что источник взрыва находился не в школе в интервью 5-tv.ru подтвердила менеджер образовательного учреждения, подчеркнув, что по законодательству у них строго электрические плиты.

5-tv.ru

Как сообщалось ранее, после мощного хлопка начался сильный пожар. Жители второго этажа эвакуировались самостоятельно, остальным понадобилась помощь спасателей. На кадрах в первые минуты после ЧП видно, как на пятом этаже, спасаясь от дыма, мужчина буквально висит на балконе.

Ударная волна была такой силы, что металлические оконные решетки отбросило на проезжую часть. Пострадала хозяйка квартиры. Она находится в тяжелом состоянии. По предварительной причине, она сама открыла вентили газового оборудования.

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