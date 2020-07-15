Власти Чехии назвали предварительную причину ж/д катастрофы под Прагой

В Чехии расследуют обстоятельства крупной железнодорожной аварии. В пригороде Праги пассажирский поезд врезался в стоящий товарный состав. Погиб один человек — это машинист, 35 пассажиров получили травмы. Их доставили в ближайшие больницы. Несколько пострадавших в тяжелом состоянии.

На месте происшествия сейчас работают полицейские и спасатели. Туда же прибыл министр транспорта страны. В интервью он заявил, что рассматривается несколько версий ЧП, среди них и вина машиниста. Но пока никаких подтверждений не получено.

«На момент аварии у машиниста оставалось полчаса до конца смены. Но до этого у него было несколько выходных подряд. При этом, я не могу исключить, что у машиниста не случилось никаких проблем со здоровьем», — предположил министр транспорта Чехии Карел Гавличек.

Из-за ЧП на железнодорожной ветке, которая связывает Прагу с востоком Чехии, возник коллапс. Все основные пути по этому направлению — до сих пор закрыты. Рабочие экстренно разбирают завалы, чтобы как можно скорее открыть движение поездов.