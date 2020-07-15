Видео: речной трамвай повредил несколько судов в Петербурге
ЧП произошло в акватории канала Грибоедова рядом с Невским проспектом.
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Фото, видео: ТАСС / Белинский Юрий, 5-tv.ru
Речной трамвай повредил несколько судов в Петербурге. ЧП произошло в акватории канала Грибоедова рядом с Невским проспектом.
Предварительно, капитан судна был пьян.
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