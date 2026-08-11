Искусственная романтика: мужчина пытался завоевать женщину с помощью нейросети

Мужчина попытался завоевать женщину при помощи ИИ и был отвергнут

Мужчина использовал искусственный интеллект для романтического общения с избранницей. Об этом рассказала жертва обмана на платформе Reddit.

Женщина после нескольких свиданий заметила странности в общении. Ее партнер присылал длинные «вдохновляющие» сообщения по утрам и создавал совместные изображения при помощи нейросетей, используя их общие фотографии.

Несмотря на то что кавалер проявлял заботу, дарил подарки и стремился проводить время вместе, использование ChatGPT для написания признаний стало для героини истории отталкивающим фактором. Она призналась, что такие послания кажутся ей фальшивыми и нелепыми, поскольку за ними не чувствуется живой человек.

В своем посте автор подчеркнула, что напрямую попросила мужчину прекратить использовать алгоритмы.

«Мне не нравятся сообщения из ChatGPT. Я хочу, чтобы ты писал мне от своего имени, то, что ты на самом деле сказал бы. Мне не нужны длинные абзацы, просто будь искренним и оставайся собой», - написала она.

Это обращение вызвало бурную дискуссию в сети, где пост набрал тысячи лайков и сотни комментариев. Большинство пользователей поддержали позицию женщины. Пользователи отметили, что свидания предназначены для установления личной связи, а использование робота для коммуникации полностью перечеркивает этот смысл.

Один из комментаторов заметил, что если текст не стоило труда написать самому, то его не стоит и читать.

Особое беспокойство у аудитории вызвали сгенерированные нейросетью изображения. Участники обсуждения назвали это «вторжением в частную жизнь» и «пугающим поведением», так как мужчина использовал снимки спутницы без ее согласия для создания вымышленных кадров.

Позже автор публикации обновила статус истории, сообщив, что партнер признал свою ошибку. Он объяснил использование технологий тем, что просто не знал, как правильно выразить свои сильные чувства словами.

В итоге мужчина согласился отказаться от помощи искусственного интеллекта в их дальнейшей переписке и стараться выражать мысли самостоятельно.

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