Путин дал старт производству на заводе по переработке молока в Новосибирске

Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт работе нового завода по переработке молока в Новосибирской области. Предприятие ООО «Сибирская академия молочных наук» входит в группу компаний «Эконива», владельцем которой является предприниматель Штефан Дюрр.

Церемония запуска прошла во время встречи главы государства с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Перед началом работы производства Путин поздравил предпринимателя и произнес: «Вперед, с Богом!».

Российский лидер отметил, что Дюрр на протяжении многих лет развивает проекты в сельскохозяйственной сфере, несмотря на сложности, возникающие в процессе работы. Путин подчеркнул, что государство продолжит оказывать поддержку подобным инициативам.

«Вы давно и весьма эффективно работаете, знаю, что не всегда это легко, наоборот, скорее всего всегда это сложно, приходится решать много текущих административных, финансовых вопросов, но вы всегда добиваетесь результата», — сказал президент.

Глава государства добавил, что реализация таких проектов является важной частью развития отечественного производства.

«Хочу заверить вас, что мы будем делать все для того, чтобы помочь в реализации проектов подобного рода. Это большая, созидательная работа с хорошим результатом», — отметил Путин.

В ответ Штефан Дюрр, который ранее получил российское гражданство, выразил признательность президенту и рассказал, что в трудные моменты сравнивает собственные сложности с задачами, которые приходится решать главе государства.

«Владимир Владимирович, у нас, когда появляются сложности, я всегда думаю: а какие сложности у вас и как вы их решаете? И это великолепно. За это — самое-самое глубокое уважение к вам. Именно как гражданин Российской Федерации», — сказал предприниматель.

Компания «Эконива» занимается производством молочной продукции и развитием сельскохозяйственных проектов в России. Новый объект в Новосибирской области станет частью ее производственной инфраструктуры.

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