Путин вышел к жителям Новосибирска после рабочей программы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 120 0

Неожиданная встреча главы государства с горожанами прошла в неформальной обстановке.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин после завершения рабочей части визита в Новосибирск пообщался с жителями города. Встреча с горожанами состоялась 11 августа на одной из улиц регионального центра.

Глава государства подошел к собравшимся людям, поприветствовал их и поздравил с приближением нового учебного года. Путин также пожелал жителям всего доброго.

Во время общения президент обратил внимание на мальчика по имени Ваня. Глава государства сфотографировался с ребенком и поинтересовался, как у него идут дела в школе.

Жители Новосибирска поблагодарили Путина за возможность пообщаться лично, пожелали ему здоровья и отметили, что рады такой встрече. Один из горожан попросил президента пожать ему руку, назвав его лучшим.

В Новосибирск Путин прибыл 10 августа в рамках рабочей поездки. Основными темами визита стали вопросы развития региона, а также научно-техническое направление.

В ходе поездки российский лидер также посетил специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета, где пообщался с учащимися и молодыми спортсменами. Ранее Путин посещал Новосибирскую область в августе 2018 года.

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