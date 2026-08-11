«Тикайте, хлопцы!» — Захарова заявила о проблемах боевиков ВСУ под командованием Зеленского
В ВСУ пожаловались на нехватку еды и воды и отсутствие обещанной замены.
Фото: Telegram/МИД России/MID_Russia
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Захарова заявила о тяжелом положении боевиков ВСУ на позициях
Украинские боевики гибнут из-за решений президента Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировав видео с жалобами бойцов ВСУ.
На кадрах боевики рассказали о нехватке необходимых вещей, тяжелых условиях на позициях и проблемах с командованием.
«Повторяю: тикайте, хлопцы! Вас уничтожают руками Зеленского», — высказалась официальный представитель МИД России в Telegram-канале.
В тот же день бойцы 121-й бригады ВСУ публично обратились к новому главнокомандующему украинской армией Михаилу Драпатому. Они заявили, что им не хватает еды и питьевой воды.
Кроме того, бойцы рассказали о длительном нахождении на позициях в Запорожской области. По их словам, они находятся там с апреля, хотя первоначально им обещали заменить подразделение примерно через месяц.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова резко высказалась о Владимире Зеленском, заявив, что тот из кандидата-оптимиста превратился в «орка и повелителя мух» над останками эксгумированных нацистов.
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