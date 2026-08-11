Кардиолог Воропаева: с приближением менопаузы повышается риск болезней сердца

Опасные изменения в сердце и сосудах могут развиваться задолго до появления первых симптомов, поэтому ждать боли или других жалоб не стоит. Об этом врач-кардиолог отделения хирургии пороков сердца НКЦ № 1 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Виктория Воропаева рассказала Life.ru.

Вот четыре распространенных мифа о болезнях сердечно-сосудистой системы, в которые опасно верить.

Миф первый: если сердце не болит, значит, оно здорово.

Это не так. Повышенное давление, высокий холестерин и атеросклероз (образование жировых бляшек внутри сосудов. — Прим. Ред.) могут долго никак себя не проявлять. Человек чувствует себя нормально, однако риск инфаркта или инсульта при этом постепенно растет.

Кардиолог посоветовала не забывать о профилактических обследованиях. После 40–45 лет особенно важно регулярно проверять давление, уровень холестерина и сахара в крови, а также делать ЭКГ. Если анализы покажут отклонения, врач решит, нужны ли дополнительные исследования.

Миф второй: болезни сердца — в основном мужская проблема.

Женщины тоже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Более того, после менопаузы риск таких проблем у них заметно увеличивается. При этом у женщин также симптомы болезни могут быть другими, поэтому распознать проблему и вовремя обратиться к врачу бывает сложнее.

Миф третий: сосуды можно «почистить» от холестерина.

Популярные советы о специальных препаратах, напитках или продуктах, которые якобы способны растворить бляшки, не имеют под собой надежной медицинской основы. Атеросклеротическая бляшка со временем становится частью стенки сосуда, поэтому просто «вымыть» ее невозможно. Главная задача лечения — остановить ее рост и снизить уровень вредного холестерина.

Миф четвертый: статины обязательно вредны для организма.

Эти препараты снижают уровень «плохого» холестерина и помогают уменьшить риск серьезных осложнений атеросклероза. Как и любые лекарства, они могут иметь побочные эффекты, однако возникают они не у всех. Конкретный препарат и его дозировку должен подбирать врач.

Отдельно специалист предупредила о симптомах, которые нельзя игнорировать. Среди них — одышка, давящая или жгучая боль за грудиной, особенно при ходьбе или подъеме по лестнице, перебои в работе сердца, сильное сердцебиение, головокружение, обмороки, внезапная слабость и отеки ног.

Сердечная боль может отдавать в левую руку, плечо, спину, нижнюю челюсть или верхнюю часть живота. Если сильная боль или давление в груди не проходят в состоянии покоя, необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.

По словам Воропаевой, здоровью сердца годами вредят курение, недостаток движения, лишний вес, избыток соли и жирной пищи, постоянный недосып, а также отсутствие контроля при гипертонии и сахарном диабете. Полностью убрать стресс из жизни невозможно, однако важно давать организму время на восстановление и не жертвовать сном.

Специального «чудо-продукта» для сердца также не существует. Гораздо важнее в целом правильно питаться, не злоупотреблять солью, поддерживать нормальный вес, регулярно двигаться и соблюдать питьевой режим. В жаркую погоду вместе с жидкостью организм теряет соли и минералы, необходимые в том числе для нормальной работы сердца.

«В жаркую погоду организм вместе с жидкостью теряет электролиты, поэтому особенно важно соблюдать нормальный питьевой режим. Но в целом сердцу ценнее регулярное здоровое питание, а не разовые „знаки внимания“ в виде суперфудов», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые назвали оптимальный рацион для здоровья сердца. В сочетании с регулярной физической активностью такое питание помогает существенно снизить риск развития опасных заболеваний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.