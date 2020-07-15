Следствие изменило обвинение экс-главе Хабаровского края

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Светлана Шевченко
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В СКР заявили, что они не нашли в составе преступления бывшего главы края «признаков обмана или злоупотребления доверием».

Следствие изменило обвинение экс-главе Хабаровского края

Фото: ТАСС / Красильников Станислав

Следователи изменили бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву обвинение с мошенничества на растрату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Следствие переквалифицировало обвинение Виктору Ишаеву с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на организацию растраты в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ст. 160 УК РФ)», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что в действиях Ишаева не найдено «признаков обмана или злоупотребления доверием». Однако от серьезного срока по делу о хищении средств компании «Роснефть» экс-чиновника это не спасет, так как обе статьи предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы, а также штраф в размере до миллиона рублей.

К слову, не радует находящегося под следствием Виктора Ишаева и его внук Игорь. Как сообщал ранее 5-tv.ru, известный в Москве нетрезвый мажор устроил очередное ДТП в центре столицы. Кроме того он уже давно был лишен прав. Решением суда молодому человеку было назначено наказание в виде 12 суток ареста. Но так как он давно известен столичной полиции дерзкими выходками, исправит ли это его покажет время.

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