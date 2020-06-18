Мажору Ишаеву за пьяное ДТП назначено 12 суток ареста

Решением Пресненского суда Москвы Игорю Ишаеву назначено наказание в виде 12 суток административного ареста.

Похоже, что мольбы известному столичному мажору не помогли. Мировой судья признала его виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также не имеющим водительского удостоверения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на слушании по данному делу в Пресненском суде столицы 18 июня молодой человек признался, что в принципе редко водит машину, однако в этот раз имел неосторожность сесть за руль в нетрезвом состоянии, мотивировав это неотложными обстоятельствами.

«Я не так часто сажусь за руль, ездят друзья, братья. Никто не мог меня подвезти, а девочке стало плохо. Надо было срочно помочь», — объяснился обвиняемый.

Он также добавил, что аварии могло и не быть, если бы не случайно застрявшая между педалями нога. Ее Ишаев не смог вовремя вытащить из-за «старой хоккейной травмы». После случившегося внук экс-губернатора Хабаровского края решил избавиться от стресса, вновь забывшись алкоголем. Вследствие чего, смутно помнит остальные подробности случившегося.

В заключение Ишаев добавил, что штрафы, которые ранее были выписаны на его имя на самом деле «набрали друзья». Известно, что только за последний месяц их количество превысило 34 штуки на общую сумму более 28 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему ДТП с участием внука экс-губернатора Хабаровского края может закончиться уголовным делом.