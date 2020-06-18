Не тернистый путь столичного мажора Игоря Ишаева

Трагедия едва не случилась и в Москве. В центре столицы накануне вечером столкнулись три автомобиля. По предварительной версии водитель люксового авто не справился с управлением и протаранил две машины. Чудом никто не погиб.

Как выяснилось, спровоцировал столкновение Игорь Ишаев — внук экс-губернатора Хабаровского края. В крови молодого человека обнаружили алкоголь…

Обе дорогие иномарки с места аварии убрали за считанные часы. После сильного удара машины были, конечно, не на ходу и их увезли с помощью эвакуатора. На месте остались только мелкие детали, как, например вот эта. Сложно даже сказать что это, видимо часть бампера. Но самое главное, даже несмотря на серьезность ДТП, удалось избежать серьезных травм.

Разворот под Ваганьковским путепроводом — место уединенное, рядом нет ни одной камеры наблюдения. Есть только две вот такие фотографии. Чуть позже станет известно — одной из иномарок управлял 26-летний Игорь Ишаев. Внук экс-губернатора Хабаровского края. За рулем находился без прав — даже протокол оформляли по паспорту. По нашим данным, экспертиза установила — внук известного на Дальнем Востоке чиновника был пьян.

«Я знаю, что один из них был пьяный, вот который врезался, был пьяный», — рассказывал один из очевидцев.

На этой короткой видеозаписи молодой человек сидит в приемном покое Боткинской больницы и разговаривает сам с собой. Ни телефона ни наушников при нем нет.

По некоторым данным, у Ишаева травма головы. Но так странно ведет себя он всегда.

Три года назад любитель дорогих машин уже попадал в серьезную аварию — на МКАДе. Стрелка спидометра его чипованного до 750 лошадей Mercedes застыла на отметке в 225 километров в час. Но гонщик даже не расстроился.

«Водитель Mercedes, он чувствовал себя после аварии, по-моему, замечательно. Он ходил, надувал шарики, смеялся», — рассказывал в 2017 году один из участников аварии Олег Сливин.

И это при том, что сидевший на пассажирском сидении друг Ишаева — столь же сомнительно известный Мурад Балакеримов, тогда попал в больницу с серьезными травмами. К слову, оба — прекрасно знакомы с подпольной гонщицей Марой Багдасарян и все, как один, видимо, считают, что ПДД, как и законы России, для них не писаны.

Если в 2017-м неудачливый стритрейсер и неудавшийся хоккеист еще мог рассчитывать, что высокопоставленный дед решит все его проблемы, то сейчас Виктор Ишаев сам сидит под домашним арестом — по обвинениям в мошенничестве и многомиллионных хищениях. Его сын — отец Игоря — Дмитрий, в свое время, сам чуть вплотную не познакомился с уголовным кодексом — его сожительница, после совместных обильных возлияний шагнула в окно. Дело тогда решили не возбуждать.

Три года назад Игорь Ишаев был уверен, историю его аварии вся страна обсуждает только потому, что завидует его успешности и богатству. Сейчас в голове гонщика вряд ли какие-то другие мысли. От журналистов он убегает. Но очевидно даже не задумывается, что вместе с остальными представителями золотой молодежи, превратился в маргинала, появление которого на улице просто опасно для окружающих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что решением Пресненского суда Москвы после последнего пьяного ДТП Игорю Ишаеву назначено наказание в виде 12 суток административного ареста. Пока вроде все же немного пронесло, но надолго ли…