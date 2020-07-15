Сразу несколько деревень Подмосковья оказались отрезаны от цивилизации в результате затяжных ливней. Очевидцы публикуют эпичные кадры с места событий в сети.

Как удалось выяснить, более всего от разгула стихии пострадал Можайский район Московской области. Вследствие резкого поднятия уровня воды в местных водоемах и ливневых стоках здесь обрушилась единственная дорога, соединявшая несколько поселений с большой землей. Так, заблокированными оказались жители деревень Лесная Губерния, Хорошилово и Хорошилово-1, Бабаева, Мечтаево, а также Сальницы.

«Вот такое доброе утро сегодня у нас было. Теперь мы отрезаны от остального мира. У нас просто смыло кусок дороги», — сетовала юзер konovalalina12.

В официальном Instagram-аккаунте садового товарищества Мечтаево отмечалось, что единственный способ добраться до города сегодня — попытка переправиться через мост в поле близ деревни Юрьево на внедорожнике. Однако администрация поселения предостерегает, что и он находится в плачевном состоянии.

Instagram @konovalalina12

Комментируя сложную ситуацию в беседе с 360tv.ru, глава Можайского округа Дмитрий Абаренов пояснил, что в ближайшее время на месте обрушившейся дороги возведут временный 11-метровый мост.

«Организуем транспортное сообщение, чтобы людям можно было добраться до магазинов или до работы. Сегодня же начинаем укладку временной дороги, чуть более километра по полю, чтобы можно было выехать на своих транспортных средствах», — заявил чиновник.

По словам Абаренова масштабная реконструкция переправы начнется, как только уменьшится поток воды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что удар молнии мог спровоцировать крупный пожар на обувном складе в Подмосковье.