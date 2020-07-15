Видео: Удар молнии мог стать причиной мощного пожара на обувном складе в Подпосковье
Официально причина возгорания в Долгопрудном пока не названа, но очевидцы утверждают, что виной всему разгул стихии.
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Фото, видео: 5-tv.ru; МЧС РФ
В подмосковном Долгопрудном смогли потушить крупный пожар на обувном складе. Огонь всю ночь бушевал на площади шесть тысяч квадратных метров.
Точную причину возгорания еще предстоит установить. И одна из версий — удар молнии. На месте ЧП сейчас работает корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что во время пожара на складе обрушилась кровля.
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