Видео: Удар молнии мог стать причиной мощного пожара на обувном складе в Подпосковье

В подмосковном Долгопрудном смогли потушить крупный пожар на обувном складе. Огонь всю ночь бушевал на площади шесть тысяч квадратных метров.

Точную причину возгорания еще предстоит установить. И одна из версий — удар молнии. На месте ЧП сейчас работает корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что во время пожара на складе обрушилась кровля.