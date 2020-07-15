Видео: У украинской телеведущей выпал зуб в прямом эфире
Пользователи сети выразили восхищение стойкости духа и профессионализма девушки.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Daniel Karmann, Instagram @ekulka
Телеведущая одного из украинских каналов Маричка Падалко прямо во время эфира новостей потеряла передний зуб. Кадры, на которых запечатлен неловкий момент, разлетелись по социальным сетям.
На видео девушка спокойно рассказывает новости, однако в какой-то момент подносит руку ко рту и ловким движением вынимает выпавший зуб. При этом ведущая не растерялась и продолжила в такой же спокойной манере докладывать об обстановке в мире.
Интернет-пользователи восхитились высоким уровнем профессионализма журналистки, отметив ее невероятное самообладание. Некоторые посчитали, что на ее месте «разревелись бы» или «стали паниковать».
Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова объяснила свое пьяное поведение в эфире «Дома-2».
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