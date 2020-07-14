«С ярким блеском в глазах»: Бузова объяснила пьяное появление в эфире «Дома-2»
В кадре у ведущей заплетался язык, а глаза подозрительно косили.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Ольга Бузова давно уже не выглядит скромницей, но как правило держит себя в руках. Но в минувший понедельник телеведущая дала себе волю и появилась на шоу «Дом-2» слегка навеселе. Поклонники телестройки быстро поняли, что язык заплетается у девушки не просто так — видимо, перед работой она пропустила бокальчик-другой.
Камера, конечно — не алкотестер, но отпираться было бессмысленно. И Бузова мужественно признала: было дело, выпила. Правда, в обращении к подписчикам в сторис Instagram она старательно избегала слова «алкоголь», поэтично назвав свое состояние «с ярким блеском в глазах».
«Понедельник — день тяжелый, приходят новые ребята. Но прошлый понедельник для меня не был тяжелым. У меня было классное настроение, встретилась с подружками, немножко расслабилась и позволила себе раз в 16 лет выйти на „лобное место“ с ярким блеском в глазах. Надеюсь, что вы мне это простите», — сказала ведущая.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Бузова в полуголом виде станцевала на крыше.
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