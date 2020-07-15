Долги россиян по алиментам превысили рекордную сумму
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила продумать, какие изменения в законодательстве смогут повлиять на недобросовестных родителей.
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Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав, 5-tv.ru
В Совете Федерации решают, как заставить недобросовестных родителей платить алименты. В рамках правительственного часа перед сенаторами выступил главный судебный пристав России Дмитрий Аристов. Он рассказал, что за последние три года его служба смогла взыскать в пользу детей 51 миллиард рублей. Но общероссийский долг по алиментам в три раза больше — 156 миллиардов.
«Это очень много! Это те деньги, которые недополучили реальные семьи. А учитывая, что в Конституции дети — главный приоритет, семья, мы должны дополнительные меры не только декларировать, мы должны дополнительные меры по защите семей предпринять», — заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Спикер Совфеда поручила профильным комитетам продумать, какие изменения в законодательстве смогут повлиять на родителей-должников.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что адвокат Жорин ответил на слухи об «алиментном баттле» с Гордон. Известный юрист уверен: сотрудничество Тарасова с его экс-супругой — банальная провокация.
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