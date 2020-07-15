Видео: Репетиция воздушной части Главного военно-морского парада. Что будет?

Эфирная новость 7

В параде ко Дню ВМФ 26 июля примут участие вертолеты из состава Северного и Черноморского флотов России.

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр, 5-tv.ru

Тема:
День ВМФ

В Петербурге готовятся к Главному военно-морскому параду. На аэродроме «Пушкин» в Ленинградской области прошла тренировка воздушной части. Экипажи морской авиации отработали групповые взлеты, удержание интервалов и дистанций, а также соблюдение заданной скорости.

В параде 26 июля примут участие вертолеты, входящие в состав Северного и Черноморского флотов России.

Тема:
День ВМФ
14 июл
Освобождение захваченных пиратами судов показали на репетиции морского парада в Калининграде
14 июл
С ювелирной точностью под мостами по Неве: как готовятся к главному военно-морскому параду в Петербурге
14 июл
Видео: в Петербурге, Кронштадте и Калининграде проходят репетиции к Дню ВМФ
14 июл
В Петербурге прошла первая репетиция главного Военно-Морского парада
13 июл
В Петербурге и Ленобласти готовятся к главному Военно-Морскому параду
10 июл
Летчики морской авиации начали подготовку к Военно-морскому параду в Петербурге
8 июл
Катера Каспийской флотилии прибыли в Петербург для участия в Военно-морском параде
25 янв
25 января — День штурмана ВМФ России
4 авг
National Interest оценил Военно-морской парад в Петербурге
29 июл
День ВМФ торжественно прошел на Дальнем Востоке, в Севастополе и Североморске

Читайте также

+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
70.80
-0.33 80.84
0.22
Халява, приди! Астрологический прогноз для выпускников на ЕГЭ-2020

Последние новости

19:41
Речной трамвайчик отправился в свободное плавание и протаранил четыре судна в Петербурге
19:35
Получат ли Кокорин и Мамаев многомиллионную компенсацию? Рассказывает адвокат
19:31
Видео: Репетиция воздушной части Главного военно-морского парада. Что будет?
19:28
«У меня сердце вылетало» — Виктория Боня в Италии попала в аварию
19:17
«Театральная тусовка пьющая, но стабильная» — Охлобыстин о Ефремове и его поддержке
19:14
«Трагедия превратилась в фарс»: Понасенков — об обвинениях историка Соколова

Сейчас читают

Халява, приди! Астрологический прогноз для выпускников на ЕГЭ-2020
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок