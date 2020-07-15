Видео: Репетиция воздушной части Главного военно-морского парада. Что будет?

В Петербурге готовятся к Главному военно-морскому параду. На аэродроме «Пушкин» в Ленинградской области прошла тренировка воздушной части. Экипажи морской авиации отработали групповые взлеты, удержание интервалов и дистанций, а также соблюдение заданной скорости.

В параде 26 июля примут участие вертолеты, входящие в состав Северного и Черноморского флотов России.