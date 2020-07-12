Жена внука Пугачевой сбежала из Москвы в ромашковые поля — фото
Модель Алена Краснова предстала перед публикой в необычном «деревенском» образе.
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Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova, @nastyaafed
Супруга внука примадонны Никиты Преснякова 23-летняя Алена Краснова все чаще и чаще предпочитает модным фотосессиям «как на обложку журнала» уютные вылазки на природу. По ее словам, именно за городом царит непередаваемая атмосфера, которой хочется наслаждаться и навсегда запечатлеть для истории.
Так, например, несколько часов назад юная модель выложила в Instagram-сторис отчет об очередной прогулке. В кадре — романтичная Алена позирует на фоне луга с ромашками в ярко-розовом мини-платьице и со слегка растрепанными волосами.
«Красота!» — кратко подписала ролик звезда.
Как пояснила девушка позже, чтобы добраться до места с дивным пейзажем ей потребовалось порядка трех часов. Но о потраченном времени она не жалеет, ведь главное — незабываемые эмоции.
Ранее 5-tv.ru показал причудливые фото, где Алена Краснова позирует с оленями и козленком.
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