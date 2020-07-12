Супруга внука примадонны Никиты Преснякова 23-летняя Алена Краснова все чаще и чаще предпочитает модным фотосессиям «как на обложку журнала» уютные вылазки на природу. По ее словам, именно за городом царит непередаваемая атмосфера, которой хочется наслаждаться и навсегда запечатлеть для истории.

Так, например, несколько часов назад юная модель выложила в Instagram-сторис отчет об очередной прогулке. В кадре — романтичная Алена позирует на фоне луга с ромашками в ярко-розовом мини-платьице и со слегка растрепанными волосами.

«Красота!» — кратко подписала ролик звезда.

Instagram @alenaakrasnova

Как пояснила девушка позже, чтобы добраться до места с дивным пейзажем ей потребовалось порядка трех часов. Но о потраченном времени она не жалеет, ведь главное — незабываемые эмоции.

Ранее 5-tv.ru показал причудливые фото, где Алена Краснова позирует с оленями и козленком.