Умер единственный выживший после крушения самолета в Нижегородской области

Единственный выживший в результате крушения самолета Ан-2 в Нижегородской области умер в ожоговом центре Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ). Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, мужчина 1965 года рождения получил ожоги и был госпитализирован. Второй, находившийся в салоне, погиб на месте.

«Кукурузник» рухнул около четырех утра 13 июля в Большеболдинском районе. По предварительной версии, воздушное судно задело провода линии электропередачи.