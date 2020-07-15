Умер единственный выживший после крушения самолета в Нижегородской области

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Светлана Шевченко
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Ан-2 рухнул 13 июля поздней ночью в Большеболдинском районе.

Фото, видео: МЧС РФ

Единственный выживший в результате крушения самолета Ан-2 в Нижегородской области умер в ожоговом центре Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ). Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, мужчина 1965 года рождения получил ожоги и был госпитализирован. Второй, находившийся в салоне, погиб на месте.

«Кукурузник» рухнул около четырех утра 13 июля в Большеболдинском районе. По предварительной версии, воздушное судно задело провода линии электропередачи.

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