Названа вероятная причина падения Ан-2 в Нижегородской области

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Алиса Маркова
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В результате падения самолета один человек погиб, еще один получил травмы, но выжил.

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Фото, видео: МЧС РФ, 5-tv.ru

Самолет Ан-2, вероятнее всего, мог упасть из-за того, что задел провода линии электропередач. После крушения самолет загорелся. На земле разрушений нет. ЧП произошло в Большеболдинском районе Нижегородской области. Трагедия случилась около 4 часов утра 13 июля, сообщили 5-tv.ru в региональном управлении МЧС РФ.

В результате ЧП погиб мужчина 1971 года рождения, еще один мужчина 1965 года рождения получил ожоги и был госпитализирован. Сейчас за его жизнь борются медики.

Названа вероятная причина падения Ан-2 в Нижегородской области

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МЧС РФ

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МЧС РФ

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МЧС РФ

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МЧС РФ

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МЧС РФ

Сейчас на месте происшествия работают службы экстренного реагирования. Подробности ЧП уточняются. По факту произошедшего Следственный комитет начал проверку.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото с места столкновения двух самолетов в небе над Германией.

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