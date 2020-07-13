Названа вероятная причина падения Ан-2 в Нижегородской области
В результате падения самолета один человек погиб, еще один получил травмы, но выжил.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Один человек погиб в результате падения самолета Ан-2 под Нижним Новгородом
Самолет Ан-2 упал в Нижегородской области
В Одессе легкомоторный самолет рухнул возле гипермаркета
Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17
Самолет ВВС США потерпел крушение на военной базе в Ираке
Число жертв авиакатастрофы в Пакистане возросло до 97
Момент крушения самолета в Пакистане попал на видео
Младенец найден живым под завалами рухнувшего самолета в Пакистане
Видео последних секунд полета пакистанского Airbus A320 появилось в сети
МИД РФ уточнил информацию о россиянах на борту рухнувшего в Пакистане лайнера
Сайт авиакомпании Пакистана окрасился в черно-белые цвета после авиакатастрофы
Пилот погиб при падении легкомоторного учебного самолета в США
Самолет зацепился за провода и упал рядом с оживленной трассой
Названа истинная причина крушения самолета Л-142 под Хабаровском
Видео с места крушения самолета-амфибии в Хабаровском крае
Фото, видео: МЧС РФ, 5-tv.ru
Самолет Ан-2, вероятнее всего, мог упасть из-за того, что задел провода линии электропередач. После крушения самолет загорелся. На земле разрушений нет. ЧП произошло в Большеболдинском районе Нижегородской области. Трагедия случилась около 4 часов утра 13 июля, сообщили 5-tv.ru в региональном управлении МЧС РФ.
В результате ЧП погиб мужчина 1971 года рождения, еще один мужчина 1965 года рождения получил ожоги и был госпитализирован. Сейчас за его жизнь борются медики.
Сейчас на месте происшествия работают службы экстренного реагирования. Подробности ЧП уточняются. По факту произошедшего Следственный комитет начал проверку.
Ранее 5-tv.ru публиковал фото с места столкновения двух самолетов в небе над Германией.
Читайте также
82%
0.35 80.27
-0.14
Нашли ошибку?