Самолет Ан-2, вероятнее всего, мог упасть из-за того, что задел провода линии электропередач. После крушения самолет загорелся. На земле разрушений нет. ЧП произошло в Большеболдинском районе Нижегородской области. Трагедия случилась около 4 часов утра 13 июля, сообщили 5-tv.ru в региональном управлении МЧС РФ.

В результате ЧП погиб мужчина 1971 года рождения, еще один мужчина 1965 года рождения получил ожоги и был госпитализирован. Сейчас за его жизнь борются медики.

Названа вероятная причина падения Ан-2 в Нижегородской области 1/5 МЧС РФ 2/5 МЧС РФ 3/5 МЧС РФ 4/5 МЧС РФ 5/5 МЧС РФ

Сейчас на месте происшествия работают службы экстренного реагирования. Подробности ЧП уточняются. По факту произошедшего Следственный комитет начал проверку.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото с места столкновения двух самолетов в небе над Германией.