Мать ребенка-аутиста лишили пособия из-за блога

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Алиса Старжевская
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Пенсионный фонд отказался производить ежемесячные выплаты, так как собственный канал девушки принес ей доход в восемь тысяч рублей.

Мать ребенка-аутиста лишили пособия из-за блога

Фото: www.globallookpress.com /n03

Мать-одиночка Станислава Войцеховская лишилась пособия на шестилетнего ребенка-аутиста из-за того, что завела блог, который принес ей доход в размере восьми тысяч рублей.

Как сообщает РИА Новости, девушка в одиночку воспитывает сына, у которого диагностировано расстройство аутистического спектра. Единственным доходом семьи была пенсия по инвалидности и пособие. В общей сложности — около 26 тысяч в месяц.

Недавно Станислава завела блог на «Яндекс. Дзене», в котором рассказывает о воспитании сына-аутиста. Подписчиков у канала немного — около восьмисот, но просмотров набиралось достаточно. В итоге, чтобы заработать немного денег, девушка включила функцию монетизации и за три месяца заработала около восьми тысяч.

По словам девушки, после того, как Пенсионный фонд узнал об этой прибыли, он отменил ежемесячные выплаты в размере десяти тысяч рублей. Учреждение обосновало свое решение тем, что Войцеховская устроилась на работу, а значит больше не имеет права на пособие. Кроме того, ее попросили вернуть выплаты за те месяцы, в которые она получала прибыль.

Все эти меры вынудили мать-одиночку выключить монетизацию и написать петицию с просьбой не лишать пособия родителей, не имеющих возможности трудоустроиться на полную ставку.

Благодаря освещению данной истории в соцсетях и СМИ, девушку услышали и в Общественной палате. Так, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец сообщила RT, что уже направила в Госдуму проект закона, разрешающий родителям детей-инвалидов подработки с оплатой не выше одного МРОТ.

Ранее 5-tv.ru писал, что безработные смогут получать и пособие, и зарплату на временной работе.

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