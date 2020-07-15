«Бьет, как из пушки»: Чемпиона UFC Петра Яна встретили аплодисментами по прилете из ОАЭ

Российского бойца смешанных боевых искусств Петра Яна, завоевавшего титул чемпиона UFC в легчайшем весе, по прилете из Абу-Даби встретила огромная толпа поклонников. Фанаты хотели лично поприветствовать легенду единоборств и выразить восхищение его боем, ведь при поединке с бразильцем Жозе Альдо, спортсмену пришлось полностью сменить тактику, изменить характерную для себя стойку и наносить удары другой рукой.

Сам герой оценил свои заслуги в беседе с прессой достаточно скромно.

«Поединок был не легкий, не простой. Давила такая ответственность боя за пояс. Соперник очень опасный, очень серьезный. <…> Основную часть боя провел не в своей стойке. То, что занимался боксом, это помогло. <…> Сейчас будет отдых, здоровый отдых: велосипед, плавание, бег. Нельзя расслабляться», — отметил он.

Боец рассказал журналистам одну интересную подробность. Он признался, что его мама, безусловно, очень пережимвает каждый раз, когда он выходит на ринг, и, чтобы успокоить ее, каждый раз после боя спортсмен звонит ей и сообщает, что с ним все хорошо.

«После боя звоню ей сразу, потому что знаю, насколько она переживает. Важно, чтобы она понимала, что все со мной в порядке», — поделился Ян.

Его фанаты высоко оценили уровень профессионализма бойца и признались, что сильно переживали за него во время поединка, ведь на кону стоял чемпионский титул UFC.

«Мы все являемся профессиональными спортсменами и понимаем, какой это был ответственный момент для Пети и для всей нашей страны, близких его людей. Он справился отлично с этим. <…> Что с левой, что с правой Петя бьет, как из пушки», — поделился один из зрителей, пришедший встретить чемпиона.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, россиянин Петр Ян техническим нокаутом одержал победу над легендой ММА бразильцем Жозе Альдо, став вторым после Хабиба Нурмагомедова обладателем титула чемпиона UFC.