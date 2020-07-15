В ФК «Локомотив» ответили на обвинения в отказе от выплаты семье умершего Самохвалова

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 106

Вдова спортсмена Анна сообщила, что руководство клуба должно было выплатить 2,5 миллиона рублей по условиям контракта, но денег не поступило.

Фото, видео: Социальные сети, 5-tv.ru

В московском футбольном клубе «Локомотив» прокомментировали информацию о том, что руководство команды не выплатило семье умершего спортсмена Иннокентия Самохвалова денежную сумму, положенную, согласно условиям контракта. Накануне в СМИ сообщалось, что на это пожаловалась родня покойного спортсмена во время интервью YouTube-каналу «КраСава».

Как рассказал в интервью 5-tv.ru пресс-аташе ФК Кирилл Брейдо, на самом деле семья скончавшегося Самохвалова получила всю денежную компенсацию и даже больше положенного. В то же время супругу умершего футболиста устроили на работу в клуб с зарплатой 65 тысяч рублей.

«У Кеши зарплата была 150 тысяч рублей, и остался год. Клуб выплатил большую сумму, чем предназначалось, но точную цифру клуб не хочет раскрывать. <…> Что касается устройства Ани в клуб, то сразу после обсуждали это с ней, Аня выбрала место в финансовом департаменте. С зарплатой 65 тысяч рублей, плюс премии», — подчеркнул Брейдо.

Иннокентий Самохвалов, игравший за «Казанку», скончался после утренней пробежки. У 22-летнего спортсмена были проблемы с сердцем. У него осталась жена Анна с группой инвалидности и маленький ребенок, которые сейчас испытывают проблемы не только с финансами, но и с жильем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга Самохвалова купила сразу два места на кладбище — одно для Иннокентия, и одно для себя.

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