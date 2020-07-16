Таможенные операции для бизнеса станут удобными и быстрыми

Федеральная таможенная служба выполнит поставленную задачу, и в конце года перечислит в бюджет почти пять с половиной триллионов рублей. Об этом президенту доложил глава ведомства Владимир Булавин. По его словам, планы вполне реальные — нашей экономике оказывается существенная поддержка, и с открытием границ увеличится товаропоток.

«Вижу по документам, даже с некоторым опережением пошло в I квартале — 101,7%», — отметил Путин.

«Почти 102%. Динамика последнего месяца неплохая, тем более что платежи по импорту у нас идут с небольшим опережением», — подтведил глава Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин.

Глава ФТС сообщил президенту о масштабном реформировании в ведомстве. Создано 16 новых центров электронного декларирования, сейчас в них оформляется более 80% всех деклараций. Разработана новая стратегия. К 2030 году вся таможня перейдет на цифру. Это ускорит таможенные операции — для бизнеса они станут простыми, удобными и быстрыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Пулковская таможня пресекла попытку контрабанды старинных икон. Культурные ценности таможенники обнаружили в почтовой посылке, подготовленной для отправки в Европу.