Таможенные операции для бизнеса станут удобными и быстрыми

Эфирная новость 33

Ведомство намерено полностью перейти в электронный формат работы.

Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей, 5-tv.ru

Федеральная таможенная служба выполнит поставленную задачу, и в конце года перечислит в бюджет почти пять с половиной триллионов рублей. Об этом президенту доложил глава ведомства Владимир Булавин. По его словам, планы вполне реальные — нашей экономике оказывается существенная поддержка, и с открытием границ увеличится товаропоток.

«Вижу по документам, даже с некоторым опережением пошло в I квартале — 101,7%», — отметил Путин.

«Почти 102%. Динамика последнего месяца неплохая, тем более что платежи по импорту у нас идут с небольшим опережением», — подтведил глава Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин.

Глава ФТС сообщил президенту о масштабном реформировании в ведомстве. Создано 16 новых центров электронного декларирования, сейчас в них оформляется более 80% всех деклараций. Разработана новая стратегия. К 2030 году вся таможня перейдет на цифру. Это ускорит таможенные операции — для бизнеса они станут простыми, удобными и быстрыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Пулковская таможня пресекла попытку контрабанды старинных икон. Культурные ценности таможенники обнаружили в почтовой посылке, подготовленной для отправки в Европу.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
70.80
-0.33 80.84
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:32
«Раскрыли» — Харламов показал фото с «новой пассией» с гигантским бюстом
4:11
Россияне могут получить возможность голосовать в течение нескольких дней
3:49
Видео: Отец мэра Нефтекамска возмутил жителей, распугав стадо коров на вертолете
3:28
Таможенные операции для бизнеса станут удобными и быстрыми
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака
2:46
«Такие конфликты обостряют классовую неприязнь»: Гордон о скандале Дакоты и Рудковской

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака
Маков день: как 16 июля защититься от злых сил?
Во МХАТе началась массовая травля артистов после того, как они подали в суд на театр

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок