Маков день: что можно и категорически нельзя делать 16 июля

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Светлана Александрова
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Православная церковь 16 июля чтит память святых благоверных князей Василия и Константина Ярославских, а также мучеников Мокия и Марка.

Маков день: что можно и категорически нельзя делать 16 июля

Фото: www.globallookpress.com ©, Pascal Deloche / GODONG, allOver, Alf Jönsson, Andrey Arkusha; liman.in.ua

Православная церковь 16 июля чтит память святых благоверных князей Василия и Константина Ярославских. Братья жили в XIII веке в тяжелые для русской земли времена сражений с войсками Золотой Орды под предводительством хана Батыя и отдали свои жизни, защищая родину. Через два с половиной столетия после их смерти во время строительства нового храма в Ярославле в земле были найдены нетленные мощи князей, вокруг которых начали происходить чудеса и исцеления. В тот же год Василия и Константина причислили к лику святых.

В этот же день православные поминают святых мучеников Мокия и Марка, живших в Римской империи в IV веке и пострадавших за веру в Христа. Обоих казнили за отказ принести жертву языческим идолам.

А в народном календаре 16 июля прозвали Маковым днем — возможно, из-за созвучия с именем святого Мокия. Как бы то ни было, в это время у крестьян было принято собирать урожай мака. И с этим растением связано множество поверий. Так, маку приписывалась магическая способность привлекать богатство — из-за огромного количества зерен в коробочке он считался символом достатка. Кроме того, из-за снотворных свойств мака люди верили, что он может усыплять злых духов.

Чего нельзя делать 16 июля

В народе Маков день с давних времен считался несчастливым и даже опасным. В этот день не стоит начинать никаких новых и важных дел. А если есть такая возможность, лучше вообще не выходить из дома и как можно меньше общаться с родственниками во избежание недоразумений и неприятных последствий.

Что можно делать 16 июля

В Маков день с давних времен из одноименного растения делали обереги, которые помогают противостоять злым силам и привлекать богатство. Для этого нужно освятить горстку семян мака в церкви и потом зашить в мешочек, который нужно носить с собой или держать дома. А тем, кто вступает в брак 16 июля, для защиты молодой семьи от зависти и несчастий нужно на время свадебной церемонии насыпать в обувь мак.

Народные приметы на 16 июля

  • Если комары и мошки вьются большими стаями, жаркая погода установится на ближайшие семь дней.
  • Если собака валяется в пыли, стоит ждать ненастья.
  • Сон, который приснится в ночь на 16 июля, может рассказать о том, что произойдет в самом ближайшем будущем.

Именины 16 июля у Александра, Антона, Анатолия, Константина, Марка, Михаила, Георгия, Герасима, Василия и Ивана.

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