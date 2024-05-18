Стало известно о приостановке переговоров между Израилем и ХАМАС

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 17 0

Kan: переговоры по обмену пленными между ХАМАС и Израилем приостановлены

Стало известно о приостановке переговоров между Израилем и ХАМАС

Фото: Tsafrir Abayov / ТАСС

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Почему стороны не могут договориться?

Переговоры по обмену пленными между ХАМАС и Израилем приостановлены из-за условия стран-посредников о прекращении огня. Об этом сообщила телекомпания Kan со ссылкой на источник.

Египет и Катар, как отмечается, потребовали окончания конфликта на Ближнем Востоке, однако понимание термина «конец войны» сильно разнится у вовлеченных в переговоры сторон.

Проблемы также возникли из-за отказа Израиля от освобождения некоторых боевиков, на чем настаивали в ХАМАС. При этом Катар и Египет поддержали позицию движения, которая не позволяет договориться с Израилем.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ООН обвинили Израиль в нарушении международных норм по эвакуации в Газе. Пресс-секретарь организации по гуманитарным вопросам Йенс Лаерке, подчеркнул, что жителей не предупредили, и у них не было времени, чтобы покинуть опасную зону.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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