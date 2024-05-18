В Китае заявили об ультиматуме Путина в ответ на угрозы Британии

Sohu: Путин выставил ультиматум Великобритании из-за угроз Лондона
Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Как главе государства удалось остудить «горячие головы» на Западе?
Президент России Владимир Путин нестандартно отреагировал на заявления Великобритании о праве Украины наносить удары британским оружием по российским регионам. Об этом пишет китайское издание Sohu.
Отмечается, что глава государства дал понять Западу, чем обернутся британские провокации. Кремль, говорится в материале, фактически выдвинул ультиматум Британии, вынудив снизить градус воинственной риторики.
В частности, пишет Sohu, Путин прежде распорядился провести учения нестратегических ядерных сил. Кроме того, на вооружение в России приняли баллистическую ракету «Булава».
Ранее 5-tv.ru писал, что Россия намерена отложить тему «красных линий» в сторону и отвечать странам Запада на ядерные угрозы согласно принципу зеркальности. Заместитель главы МИД Сергей Рябков отметил, что в НАТО осуществляют действия, несущие стратегическую неопределенность и двусмысленность, чтобы запутать Россию.
Читайте также
36%
0.07 98.78
-0.12
Нашли ошибку?