В Китае заявили об ультиматуме Путина в ответ на угрозы Британии

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 392 0

Sohu: Путин выставил ультиматум Великобритании из-за угроз Лондона

В Китае заявили об ультиматуме Путина в ответ на угрозы Британии

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Как главе государства удалось остудить «горячие головы» на Западе?

Президент России Владимир Путин нестандартно отреагировал на заявления Великобритании о праве Украины наносить удары британским оружием по российским регионам. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Отмечается, что глава государства дал понять Западу, чем обернутся британские провокации. Кремль, говорится в материале, фактически выдвинул ультиматум Британии, вынудив снизить градус воинственной риторики.

В частности, пишет Sohu, Путин прежде распорядился провести учения нестратегических ядерных сил. Кроме того, на вооружение в России приняли баллистическую ракету «Булава».

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия намерена отложить тему «красных линий» в сторону и отвечать странам Запада на ядерные угрозы согласно принципу зеркальности. Заместитель главы МИД Сергей Рябков отметил, что в НАТО осуществляют действия, несущие стратегическую неопределенность и двусмысленность, чтобы запутать Россию.

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