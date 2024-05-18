Крыша обрушилась в загоревшемся в Петербурге цеху по производству полиэтилена

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 63 0

По предварительным данным, в здании находится готовая продукция на сумму около 40 миллионов рублей.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В горящем в Приморском районе Петербурга цеху по производству полиэтилена обрушилась крыша. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС по городу.

В сообщении говорится, что пожар произошел в железобетонном здании размером 70 на 72 метра и высотой десять метров, предназначенном для хранения полиэтилена. Площадь возгорания составляет 600 квадратных метров, обрушение кровли произошло на площади 400 квадратных метров.

«На Автобусной улице горит завод по производству полиэтилена. Буквально несколько минут назад на складе обрушилась крыша. По нашей информации, на складе находится порядка 150 тонн горючей продукции на сумму 40 миллионов рублей», — передает корреспондент «Известий» Диана Чуприна.

По данным МЧС, в тушении возгорания принимают участие 8 единиц техники и 31 сотрудник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у здания Военной академии связи имени Буденного в Петербурге прогремел взрыв.

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
90.99
0.07 98.78
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:07
В Китае заявили об ультиматуме Путина в ответ на угрозы Британии
22:46
Стало известно о приостановке переговоров между Израилем и ХАМАС
22:27
«Там все вкусно и дешево»: как Бьянка располнела до 90 килограммов
22:08
Белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей избитых мигрантов
22:05
Крыша обрушилась в загоревшемся в Петербурге цеху по производству полиэтилена
21:48
В Китай из России отправился первый поезд экспортного сервиса «Мясной шаттл»

Сейчас читают

Появилось видео жестокого избиения рэпером Пи Дидди певицы Кэсси Вентуры
По заморским правилам: в чем особенность корейской системы ухода за кожей
«Хуже, чем остальное»: Трамп заявил об угрозе для США из-за союзничества РФ и КНР
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео