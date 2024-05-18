Крыша обрушилась в загоревшемся в Петербурге цеху по производству полиэтилена

В горящем в Приморском районе Петербурга цеху по производству полиэтилена обрушилась крыша. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС по городу.

В сообщении говорится, что пожар произошел в железобетонном здании размером 70 на 72 метра и высотой десять метров, предназначенном для хранения полиэтилена. Площадь возгорания составляет 600 квадратных метров, обрушение кровли произошло на площади 400 квадратных метров.

«На Автобусной улице горит завод по производству полиэтилена. Буквально несколько минут назад на складе обрушилась крыша. По нашей информации, на складе находится порядка 150 тонн горючей продукции на сумму 40 миллионов рублей», — передает корреспондент «Известий» Диана Чуприна.

По данным МЧС, в тушении возгорания принимают участие 8 единиц техники и 31 сотрудник.

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