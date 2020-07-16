🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 июля, убывающая Луна в Близнецах. Этот день идеально подходит для энергичных дел, в то же время не следует заниматься тем, что требует высокой концентрации.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 16 июля, когда убывающая Луна находится в знаке Близнецов у людей возрастает импульсивность. Астрологи говорят, что этот день отлично подходит для активных занятий, однако не стоит посвящать себя делам, в которых необходима высокая концентрация. Лучше отложить их на потом.
♈ Овен
Овны, сегодня у вас ожидается напряженный день. Вам будет сложно найти эмоциональное равновесие и взаимопонимание с окружающими. На пустом месте могут возникать ссоры с окружающими из-за того, что вы друг друга неправильно поняли. И все же, если вы обратите внимание на материальные цели и практические дела, то день может стать вполне успешным.
Космический совет: меньше переживайте, больше думайте о выгоде.
♉ Телец
Тельцов сегодня ждет противоречивое настроение. С одной стороны, возможно раздражение по пустякам, беспорядочные разнонаправленные действия, не приносящие результата и даже ссоры с окружающими. А с другой стороны, вам будет хорошо удаваться долгосрочное планирование, особенно практичных и приземленных дел. На этом лучше и сосредоточить свое внимание.
Космический совет: держите свои эмоции под контролем.
♊ Близнецы
Близнецам предстоит пережить непростой день. Вы можете почувствовать неуверенность в себе и внутреннюю неустойчивость, которые будут подталкивать вас к конфликтному поведению. Постарайтесь не беспокоить ближних и не расстраивать себя. Сгладить негативные ситуации в первой половине дня поможет ваше хорошее физическое самочувствие. Впрочем, несмотря на этого, лишнего общения лучше избежать.
Космический совет: постарайтесь избежать конфликтов.
♋ Рак
У Раков сегодняшний день будет скорее положительным. Он будет энергичным, вы почувствуете собственное обаяние и решительность. Однако эти качества могут не принести вам должного внутреннего удовлетворения. Не обращайте на это внимание и продолжайте двигаться к цели. Поверьте, то, что вы успеете сделать, порадует вас совсем скоро.
Космический совет: двигайтесь к своей цели несмотря ни на что!
♌ Лев
Львам звезды сулят благоприятный день. У вас есть возможность действовать практично и эффективно. Однако постарайтесь избегать обид и конфликтов. Даже если чье-то неаккуратное замечание заденет вас, постарайтесь не носить его долго в себе, а как можно быстрее отпустите неприятную эмоцию. Сосредоточенность на делах поможет вам в этом.
Космический совет: станьте самой эффективной версией себя.
♍ Дева
Девы сегодня могут проявить свою конфликтность. Споры и борьба за интеллектуальное влияние могут заметно отравить вашу жизнь. В то же время возможна некоторая путанность мыслей, нелогичность в разговорах, что еще больше усилит конфликт с окружающими. Постарайтесь без необходимости не вступать в споры и не подчеркивать ваши разногласия.
Космический совет: прислушивайтесь к оппонентам. Возможно, в их словах есть доля истины.
♎ Весы
Весов ждет позитивный день, где основной особенностью будет ваша страстность, сексуальность, устремленность в глубину чувств и отношений с вашим партнером. Вселенная благоприятствует развитию близких и глубоких отношений. Также особая сексуальная энергия будет присутствовать в вас и окрашивать все, что происходит с вами.
Космический совет: проведите время с близким человеком.
♏ Скорпион
Скорпионам звезды обещают позитивный день. Вы проявите свою собранность и целеустремленность, особенно в идеологической сфере. То есть вам будет хорошо удаваться зажечь людей, преподносить им новые идеи, и вдохновлять их двигаться в этом направлении. Воспользуйтесь вселенской энергией и для реализации своих практических планов. Это тоже будет хорошо получаться.
Космический совет: вдохновляя окружающих, не забывайте и о себе!
♐ Стрелец
Стрельцам сегодня особенно показана романтика и сексуальная жизнь. Здесь вас ждет успех и гармония. Ухаживания, свидания, иными словами, налаживание личной жизни — вот все, что должно вас интересовать сегодня. Деловая сфера, напротив, обещает неудачи. Вам, вероятно, будет сложно собраться. Возможно вы перестанете понимать, куда двигаться, однако скоро все встанет на свои места.
Космический совет: откройте свое сердце любви!
♑ Козерог
Козерогам сегодня будут хорошо удаваться дела, требующие активности и энергичности. В то же время вам может не хватать такта, уступчивости, умения находить компромисс. Все это может привести к тому, что вы будете успешны в делах и достижениях, но можете испытать сложности в личной жизни. Поэтому звезды советуют уделить больше внимания работе.
Космический совет: окунитесь в рабочий процесс.
♒ Водолей
У Водолеев день обещает быть очень активным. Впрочем, необычные для вас решимость и повышенное количество энергии подтолкнут вас на необдуманные поступки. В то же время вы можете решить вопросы, которые давно откладывали. В любой дискуссии вам удастся отстоять свою точку зрения. А если потребуется какое-то действие, то вы выполните его легко и успешно.
Космический совет: не откладывайте дела и действуйте, не сомневаясь.
♊ Рыбы
Рыбам сегодняшний день обещает непростые ситуации: конфликты, неувязки на работе, возможны неудачи в интимной жизни. В то же время, вам следует обратить внимание на окружающую красоту, любовь, которая существует между людьми, произведения искусства, и, возможно, на гастрономические изыски. Все это значительно сгладит ситуацию и улучшит ваше настроение.
Космический совет: помните, что после черной полосы всегда наступает белая!
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля.
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