🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 16 июля, когда убывающая Луна находится в знаке Близнецов у людей возрастает импульсивность. Астрологи говорят, что этот день отлично подходит для активных занятий, однако не стоит посвящать себя делам, в которых необходима высокая концентрация. Лучше отложить их на потом.

♈ Овен

Овны, сегодня у вас ожидается напряженный день. Вам будет сложно найти эмоциональное равновесие и взаимопонимание с окружающими. На пустом месте могут возникать ссоры с окружающими из-за того, что вы друг друга неправильно поняли. И все же, если вы обратите внимание на материальные цели и практические дела, то день может стать вполне успешным.

Космический совет: меньше переживайте, больше думайте о выгоде.

♉ Телец

Тельцов сегодня ждет противоречивое настроение. С одной стороны, возможно раздражение по пустякам, беспорядочные разнонаправленные действия, не приносящие результата и даже ссоры с окружающими. А с другой стороны, вам будет хорошо удаваться долгосрочное планирование, особенно практичных и приземленных дел. На этом лучше и сосредоточить свое внимание.

Космический совет: держите свои эмоции под контролем.

♊ Близнецы

Близнецам предстоит пережить непростой день. Вы можете почувствовать неуверенность в себе и внутреннюю неустойчивость, которые будут подталкивать вас к конфликтному поведению. Постарайтесь не беспокоить ближних и не расстраивать себя. Сгладить негативные ситуации в первой половине дня поможет ваше хорошее физическое самочувствие. Впрочем, несмотря на этого, лишнего общения лучше избежать.

Космический совет: постарайтесь избежать конфликтов.

♋ Рак

У Раков сегодняшний день будет скорее положительным. Он будет энергичным, вы почувствуете собственное обаяние и решительность. Однако эти качества могут не принести вам должного внутреннего удовлетворения. Не обращайте на это внимание и продолжайте двигаться к цели. Поверьте, то, что вы успеете сделать, порадует вас совсем скоро.

Космический совет: двигайтесь к своей цели несмотря ни на что!