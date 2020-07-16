На помощь детям: в России может появиться алиментный фонд
На сегодняшний день общероссийский долг по алиментам достиг 156 миллиардов рублей.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил_Терещенко, 5-tv.ru
Революционную идею создать общероссийский алиментный фонд обсудили в Совете Федерации. Предлагается, что государство возьмет на себя содержания детей родителей-уклонистов. Но не снимая с последних ответственность. В том числе по возврату этих самых долгов по алиментам.
К нетривиальным ходам, а Госалиментфонд — это все-таки экзотика, сенаторов подтолкнула озвученная цифра неуплат на детей — в 150 миллиардов и пандемия, из-за которой число должников может еще увеличиться. Корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев разобрался в теме. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что адвокат Жорин ответил на слухи об «алиментном баттле» с Гордон. Известный юрист уверен: сотрудничество Тарасова с его экс-супругой — банальная провокация.
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