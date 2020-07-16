На помощь детям: в России может появиться алиментный фонд

Эфирная новость 26

На сегодняшний день общероссийский долг по алиментам достиг 156 миллиардов рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил_Терещенко, 5-tv.ru

Революционную идею создать общероссийский алиментный фонд обсудили в Совете Федерации. Предлагается, что государство возьмет на себя содержания детей родителей-уклонистов. Но не снимая с последних ответственность. В том числе по возврату этих самых долгов по алиментам.

К нетривиальным ходам, а Госалиментфонд — это все-таки экзотика, сенаторов подтолкнула озвученная цифра неуплат на детей — в 150 миллиардов и пандемия, из-за которой число должников может еще увеличиться. Корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев разобрался в теме. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что адвокат Жорин ответил на слухи об «алиментном баттле» с Гордон. Известный юрист уверен: сотрудничество Тарасова с его экс-супругой — банальная провокация.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
70.80
-0.33 80.84
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:56
Канье Уэст официально подал заявку для участия в выборах президента США
7:49
Полиции могут разрешить прослушивать звонки с «серых» номеров
7:42
Виторган затроллил Собчак после ее поста в стиле «мамочек»
7:36
Семь человек погибли в результате крушения самолета-разведчика в Турции
7:29
Глава Twitter пообещал расследовать взлом аккаунтов знаменитостей
7:22
Не Иркутск, а сибирская Венеция! Вместо улиц люди передвигаются по каналам — видео

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака
Во МХАТе началась массовая травля артистов после того, как они подали в суд на театр
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок