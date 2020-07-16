Мемуары «палача Холокоста» издали в Латвии

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Текст Герберта Цукурса, который известен массовыми убийствами в рижском гетто во время Второй мировой, был опубликован с комментариями. Их критики расценили как попытку оправдать зверства.

Фото, видео: 5-tv.ru; Cukurs Arkives

В Риге в продаже появилась книга воспоминаний Герберта Цукурса. Это латвийский летчик, журналист и каратель, который в годы войны лично расстреливал евреев, в том числе детей, коммунистов и партизан. В книге мемуары периода до войны о полетах, и ни строчки, о военных преступлениях.

Продолжая логику издателей — акварели можно учиться у Гитлера, а германскую литературу периода романтизма изучать по Геббельсу. Но это же неправильно, задумалась корреспондент МИЦ «Известия» Елена Норкунайте. Подробности в репортаже.

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