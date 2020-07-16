Видео: Пловцы-экстремалы впервые проплывут 160 километров по заливу во Владивостоке

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Трехдневный заплыв проходит в честь 160-летия города. Первым отрезок эстафеты преодолел губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Фото, видео: РИА Новости / Виталий Аньков, 5-tv.ru

Во Владивостоке стартовал экстремальный трехдневный заплыв в честь 160-летия города. Ровно столько же составляет и протяженность эстафеты.

Пловцам предстоит преодолеть архипелаг островов императрицы Евгении, Амурский пролив и пролив Старка, острова Римского-Корсакова в морском биосферном заповеднике.

По условиям заплыва, в воде придется находиться до четырех часов. Первым отрезок эстафеты преодолел губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Сегодняшний ваш заплыв, который по своей сложности приравнивается к заплывам через Ла-Манш, Берингов пролив, где вы будете встречаться с течениями, в течение трех дней преодолевать водные преграды, он безусловно войдет в историю Приморского края, в историю Владивостока, в историю мирового плавания. Поэтому хочу пожелать вам успехов в этом важном и нужном деле», — заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

За безопасностью участников на всей дистанции заплыва будут следить военные моряки Тихоокеанского флота.

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