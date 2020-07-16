Видео: Пловцы-экстремалы впервые проплывут 160 километров по заливу во Владивостоке
Трехдневный заплыв проходит в честь 160-летия города. Первым отрезок эстафеты преодолел губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Аньков, 5-tv.ru
Во Владивостоке стартовал экстремальный трехдневный заплыв в честь 160-летия города. Ровно столько же составляет и протяженность эстафеты.
Пловцам предстоит преодолеть архипелаг островов императрицы Евгении, Амурский пролив и пролив Старка, острова Римского-Корсакова в морском биосферном заповеднике.
По условиям заплыва, в воде придется находиться до четырех часов. Первым отрезок эстафеты преодолел губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
«Сегодняшний ваш заплыв, который по своей сложности приравнивается к заплывам через Ла-Манш, Берингов пролив, где вы будете встречаться с течениями, в течение трех дней преодолевать водные преграды, он безусловно войдет в историю Приморского края, в историю Владивостока, в историю мирового плавания. Поэтому хочу пожелать вам успехов в этом важном и нужном деле», — заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
За безопасностью участников на всей дистанции заплыва будут следить военные моряки Тихоокеанского флота.
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