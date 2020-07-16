«Это лето»: Сколько российские звезды тратят на отпуск в день?

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Ирина Дряхлова
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Сколько стоит отпуск Надежды Бабкиной, Даны Борисовой и Сергея Лазарева?

«Это лето»: Сколько российские звезды тратят на отпуск в день?

Фото: www.globallookpress.com /Peter Seyfferth via www.imago-im

Этим летом не только обычные люди не могут позволить себе провести отдых, например, в Турции, но и звезды. Представители российского шоу-бизнеса буквально заполонили Сочи и Черноморское побережье. Среди них — Надежда Бабкина, которая недавно перенесла тяжелую болезнь и отправилась отдыхать в Крым в сопровождении молодого коллеги, сообщила Teleprogramma.pro. Певица поселилась в дорогой отель в Ялте, где самый дешевый номер класса de luxe стоит от 66 тысяч рублей, выяснили журналисты KP.RU. В качестве «эскорта», Надежда взяла с собой молодого коллегу. Мужа Евгения Гора артистка почему-то не позвала.

Фото: Instagram @ngbabkina

Сергей Лазарев решил поехать в Сочи и не шиковать, как его старшая коллега по цеху. Певец поселился в отеле в два раза дешевле, но судя по всему, отдых ему это не испортило. Певец ходит на спа-процедуры, парится в бане и «варится» в чаше. Лазарев с удовольствием ходит в горы и просто наслаждается природными ландшафтами Сочи. 

Фото: Instagram @lazarevsergey

Больше всех сэкономила Дана Борисова, поселившись в четырех звездном отеле, где можно разместить и свое домашнее животное. Телеведущая без проблем ходит на платный пляж, где лежак стоит 500 рублей и даже нашла неплохую столовую, пообедать в которой можно за 260 рублей. 

Фото: Instagram @danaborisova_official

На Черноморском побережье также отдохнули Павел Прилучный и Мирослава Карпович, Ксения Бородина с семьей, Екарина Шпица и другие знаменитости. 

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Агата Муцениеце прокомментировала отдых детей с их отцом и его новой пассией. 

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