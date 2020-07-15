«Отпускала только с папой»: Муцениеце о совместном отдыхе ее детей с Карпович

Агата Муцениеце заявила, что не была в курсе того, что ее дети от Павла Прилучного поехали отдыхать вместе с ее экс-супругом и новой пассией актера Мирославой Карпович. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram, отвечая на вопрос подписчицы, как она могла отпустить ребят с «первой попавшейся».

«Я отпускала только с папой», — написала Муцениеце в комментариях под своим постом, тем самым давая понять, что не подозревала о присутствии звезды «Папиных дочек» на отдыхе.

Ранее Павел Прилучный опубликовал в соцсети фотографии с отдыха у моря, на которых внимательные пользователи рассмотрели не только детей актера, но и его новую возлюбленную Мирославу Карпович. Более того, недавно соседи звезды «Мажора» рассказали, что 34-летняя актриса переехала в его особняк и уже чувствует себя в нем как дома.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись 15 июня. Звездная пара прожила в браке девять лет. За это время у них родились сын Тимофей и дочка Мия.

Ранее 5-tv.ru писал, кого бросила Карпович ради Павла Прилучного.