Видео: в Петербурге задержали налетчика, похитившего из банка 3,5 миллиона рублей

В Петербурге правоохранители задержали подозреваемого в вооруженном ограблении отделения банка на проспекте Ветеранов. О подробностях операции рассказал начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Северной столице и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

Вопиющий инцидент произошел днем 11 июля. Сообщение о том, что некий вооруженный мужчина совершил налет на офис кредитно-финансовой организации поступило в дежурную часть около 16.40. Отмечалось, что неизвестный произвел несколько выстрелов из пистолета, затем, угрожая расправой сотруднику банка, похитил 3,5 миллиона рублей и скрылся с места. О пострадавших в результате разбойного нападения информация не поступала.

На место ЧП немедленно выехали правоохранители. Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сотрудникам Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Санкт-Петербугру и области при сотрудничестве с коллегами из Кировского района удалось в короткие сроки задержать подозреваемого. Им оказался коренной житель Северной столицы Кирилл 1978 года рождения.

В ходе обыска в квартире предполагаемого налетчика были обнаружены несколько пачек пятитысячных купюр на общую сумму 1 745 000 рублей, а также травматический пистолет, патроны и одежда, в которой злоумышленник совершил ограбление. По данным правоохранителей, часть похищенных средств подозреваемый успел потратить.

По факту случившегося СУ УМВД РФ по Кировскому району возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой». В случае, если вина петербуржца будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, а также штраф в размере до миллиона рублей.

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