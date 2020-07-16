В Москве неизвестные обстреляли водителя автобуса

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Виктория Андреева
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Правоохранители задержали злоумышленников по горячим следам.

В Москве неизвестные обстреляли водителя автобуса

Фото: www.globallookpress.com

В Москве двое злоумышленников напали с оружием на водителя автобуса, требуя отдать всю выручку. В результате потасовки мужчина получил ранения.

Как удалось выяснить 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел 15 июля около 3.40 утра возле дома номер 13 на Ореховом бульваре. Двое неизвестных подошли к водителю автобуса и потребовали выдать все деньги, собранные с пассажиров. Получив решительный отказ, один из злоумышленников произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета, повредив стекло окна и металлическую обшивку автобуса. В результате потасовки водитель автобуса также получил ушибленную рану груди и гематому левого бедра.

Правоохранителям удалось поймать преступников по горячим следам. Ими оказались гражданин Дагестана Ахмедов А. 2000 года рождения и Муртазалиев М. 1998 года рождения. У злоумышленников изъяли пистолет марки «МР-654-к».

В настоящее время жизни и здоровью пострадавшего ничто не угрожает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полицейские задержали злоумышленника, ограбившего банк в Петербурге на четыре миллиона.

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