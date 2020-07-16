Видео: Армения и Азербайджан заявили о возобновлении боевых действий

Министерства обороны Армении и Азербайджана утром 16 июля заявили о возобновлении боев на границе.

По информации пресс-секретаря министра обороны Армении Шушан Степанян, был произведен обстрел из гаубиц Д-30 по приграничным армянским селам Айгепар и Мовсес, а также предпринята попытка диверсии.

«Примерно в 3:40 (2:40 мск) армянские ВС предотвратили попытку диверсионного прорыва противника. После боев противник, понеся потери, был отброшен. Затем в 5:20 азербайджанские подразделения с помощью гаубицы Д-30 начали обстреливать села Айгепар, Мовсес. Огонь все еще продолжается», — написала она на своей странице в Facebook.

Позднее она добавила, что в следствие действий на северо-восточном участке границы между государствами у армянской стороны жертв нет. Подразделения вооруженных сил Армении атаковали позиции противника, с которых по населенным пунктам велся обстрел — был подбит танк, а также уничтожены огневые позиции минометных и артиллерийских батарей.

В то же время минобороны Азербайджана также обвинило соседнее государство в обстреле своих населенных пунктов.

«Села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов. Никто не пострадал среди гражданского населения. В настоящее время идут бои в этом направлении», — цитирует РИА Новости главу пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана Вагифа Даргяхлы.

Об уничтожении «военного объекта вооруженных сил» противника официальный Баку заявлял накануне, разместив так же на своем сайт видео операции.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, боестолкновение на армяно-азербайджанской границе началось 12 июля. В частности, они происходят в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, которые граничат также с Грузией и находятся в сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где в настоящее время ситуация спокойная. Официальный Баку по последним данным сообщил об 11 погибших азербайджанских военных, включая одного генерала. Армения ранее сообщала о гибели двух офицеров.

Отношения между Арменией и Азербайджаном остаются напряженными уже 32 года. В 1988 году Нагорный Карабах хотел выйти из состава Азербайджанской ССР, что и привело к вооруженному конфликту в начале 1990-х годов, после которого стороны договорились о поддержании режима прекращения огня, но он неоднократно нарушался.