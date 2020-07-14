Конфликт в Товузском районе: Армения и Азербаджан заявили о гибели офицеров
Мировое сообщество призывает стороны к примирению.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Aziz Karimov, REUTERS
Вооруженный конфликт на армяно-азербайджанской границе, начавшийся 12 июля 2020 года, продолжается.
Утром прошла информация о гибели двух высокопоставленных офицеров со стороны Азербайджана якобы после обстрела с армянской стороны, сообщает РИА Новости. О случившемся заявил замглавы министерства обороны Азербайджана Карим Валиев, назвав прессе имена погибших. Также он перечислил понесенный их стороной урон.
«Большое количество военной техники и важные объекты были уничтожены», — подытожил Валиев.
Позднее аналогичное заявление прозвучало со стороны минобороны Армении. В военном ведомстве сообщили о гибели майора и капитана армянских вооруженных сил в ходе обстрела азербайджанской армией.
Конфликт в пограничном с Арменией Товузском районе Азербайджана начался в полдень воскресенья, 12 июля. Официальный Баку обвиняет ВС Армении в начале обстрелов и соответственно грубом нарушении режима прекращения огня. Армянская сторона, в свою очередь, говорит о попытке захвата опорного пограничного пункта азербайджанскими солдатами, которому предшествовала попытка прорыва госграницы на грузовике «УАЗ».
На следующий день сообщения с обеих сторон конфликта об обстрелах повторились.
Официальный Баку сообщал о жертвах обстрелах с обеих сторон. В частности, по их данным — погибли 11 азербайджанских военных и одно гражданское лицо — 76-летний житель села Агдам Азиз Азизов. Армения ранее о погибших со своей стороны не заявляла.
В МИД России призвали обе стороны прекратить огонь и пойти на мирные переговоры. Турция выступила на стороне Азербайджана и обратилась к Армении с призывом опомниться.
Отношения между Арменией и Азербайджаном остаются напряженными уже 32 года. В 1988 году Нагорный Карабах хотел выйти из состава Азербайджанской ССР, что и привело к вооруженному конфликту в начале 1990-х годов, после которого стороны договорились о поддержании режима прекращения огня, но он неоднократно нарушался.
Ранее 5-tv.ru уже сообщал о росте числа погибших в новых столкновениях на границе Азербайджана и Армении.
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